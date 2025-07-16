Россияне ударили дронами по детсаду и многоэтажке в Краматорске (фото)

Удары по Краматорску

Вчера российские захватчики дважды атаковали город Краматорск, что в Донецкой области. Под вражеской атакой оказался частный сектор и пострадали люди.

Перед тем российские войска нанесли серии авиаударов по Краматорску. Тогда по городу было нанесено семь вражеских ударов, которые пришлись на промышленные объекты и жилые кварталы Краматорска. Один из боеприпасов попал в многоэтажку.

Также Россия нанесла авиационный удар по поселку Алексеево-Дружковка Краматорского района. Только на следующий день спасатели достали из-под завалов тела двух погибших.

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