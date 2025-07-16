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Россияне ударили дронами по детсаду и многоэтажке в Краматорске (фото)

Фото иллюстративное: россияне ударили по Краматорску (ГСЧС t.me dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 16 июля под российской атакой беспилотников находился Краматорск в Донецкой области. В результате ударов повреждения получил детский сад и многоквартирные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"Российские войска, с использованием 6 БпЛА "Герань-2", нанесли удары по жилому кварталу и промышленной зоне города", - говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, в результате удара повреждены несколько многоквартирных домов, детский сад, дорожная инфраструктура, хозяйственные объекты одного из частных предприятий и складские помещения.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших среди мирного населения.

На месте работают соответствующие службы. Продолжается фиксация последствий обстрела. К ликвидации повреждений привлечены коммунальные предприятия и управляющие компании.

Фото: Россия атаковала Краматорск дронами (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

 

 

Удары по Краматорску

Вчера российские захватчики дважды атаковали город Краматорск, что в Донецкой области. Под вражеской атакой оказался частный сектор и пострадали люди.

Перед тем российские войска нанесли серии авиаударов по Краматорску. Тогда по городу было нанесено семь вражеских ударов, которые пришлись на промышленные объекты и жилые кварталы Краматорска. Один из боеприпасов попал в многоэтажку.

Также Россия нанесла авиационный удар по поселку Алексеево-Дружковка Краматорского района. Только на следующий день спасатели достали из-под завалов тела двух погибших.

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