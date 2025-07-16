Росіяни вдарили дронами по дитсадку та багатоповерхівці у Краматорську (фото)

Удари по Краматорську

Вчора російські загарбники двічі атакували місто Краматорськ, що у Донецькій області. Під ворожою атакою опинився приватний сектор та постраждали люди.

Перед тим російські війська завдали серії авіаударів по Краматорську. Тоді по місту було завдано сім ворожих ударів, які прийшлися на промислові об’єкти та житлові квартали Краматорська. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку.

Також Росія завдала авіаційного удару по селищу Олексієво-Дружківка Краматорського району. Лише наступного дня рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих.

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