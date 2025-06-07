Россияне ударили по Днепропетровщине: поврежден детсад, есть жертва

В результате вражеского удара КАБами по Межевской громаде Днепропетровской области пострадал детский сад. Из-за вражеского обстрела также погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака .

"Там, из-за атаки россиян КАБами, погиб местный. Соболезнования родным и близким... Среди повреждений - 5 частных домов и детский сад", добавил Лысак.

По данным главы ОВА, российские военные сегодня, 7 июня, ударили по Синельниковщине Межевской громады.

Воздушная атака РФ в ночь на 7 июня

В ночь на 7 июня российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе, ракетами и управляемыми авиабомбами.

В частности, враг обстреливал Днепр и Днепропетровскую область ударными беспилотниками и ракетами. В Днепре и Павлограде были слышны взрывы.

Кроме того, россияне обстреляли Харьков рекордное количество раз с начала полномасштабного вторжения.

К вечеру враг нанес новый удар по Харькову. На этот раз применив две управляемые авиабомбы КАБ.

Среди прочего россияне ударили управляемыми авиабомбами по детской железной дороге. РБК-Украина показывало фото разрушений после атаки.

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