Силы обороны ночью уничтожили 9 вражеских "Шахедов"

Россия в ночь на 30 марта выпустила по Украине 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 9 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Как отмечается, ночью 30 марта 2024 г. враг ударил по территории Донецкой области четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда, Крым. Силы противовоздушной обороны сбили 9 из 12 вражеских беспилотников. К отражению атаки были привлечены подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.