Россияне ударом беспилотника разрушили АЗС возле Полтавы, возник пожар, - ОВА

Напомним, что Полтавскую область в ночь на 17 сентября атаковали вражеские дроны, в результате чего вспыхнул пожар на открытой территории предприятия.

В общем россияне в ночь на 17 сентября осуществили комбинированную атаку по Украине. Враг применил для ударов дроны различных типов, баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23" и зенитную управляемую ракету С-300.

Также в Днепре в среду, 17 сентября, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.