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В Черниговской области дрон попал в маршрутку: есть раненые

Чернигов, Пятница 22 марта 2024 15:23
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В Черниговской области дрон попал в маршрутку: есть раненые Фото: в Черниговской области дрон попал в маршрутку 22 марта, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский дрон атаковал маршрутку с людми на приграничье Черниговской области 22 марта. Ранены трое людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Черниговская область. На пограничье вражеский дрон атаковал маршрутку с людьми. По предварительной информации, пострадали три человека", - говорится в сообщении МВД.

Местные жители возвращались с рынка через одно из приграничных сел Новгород-Северского района.

На месте работают все необходимые службы. Они оказывают помощь пострадавшим, доставляют их в больницу, документируют военное преступление окупантов.

Обстрелы Черниговской области

Российкие войска постоянно обстреливают приграничные населенные пункты Черниговской области. Например, 16 ноября прошлого года женщина-волонтер попала под обстрел в Черниговской области. Она получила осколочное ранение.

А в начале сентября российские захватчики из артиллерии обстреляли пограничное село в Черниговской области. Из-за вражеского обстрела тогда тяжелые ранения получил один человек.

Как ранее писало РБК-Украина, российские войска на приграничье Черниговской области начали применять беспилотники с зажигательной смесью, которые вызывают пожары.

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Черниговская область
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