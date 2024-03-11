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В Черниговской области россияне используют беспилотники с зажигательной смесью, - ГПСУ

Черниговская область, Понедельник 11 марта 2024 15:35
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В Черниговской области россияне используют беспилотники с зажигательной смесью, - ГПСУ Фото: в Черниговской области россияне используют беспилотники с зажигательной смесью (facebook.com/pivnichniy.kordon)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска на приграничье Черниговской области начали применять беспилотники с зажигательной смесью, которые вызывают пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"Наблюдаем новый уровень безответственности со стороны россиян. Проявления агрессии России ежедневно отражают нелепость и опасность ее действий. Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили испытать даже беспилотники с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Так, на днях в одной из пограничных общин в Черниговской области пограничники зафиксировали факт сброса с вражеского беспилотника неизвестного предмета, который после удара об землю загорелся.

Как отметили пограничники, они вовремя отреагировали и не дали пожара распространиться и навредить природе.

Ситуация в Черниговской области

Напомним, с начала российского вторжения почти вся область была захвачена оккупантами страны-агрессора. Несмотря на это Чернигов, Нежин, Прилуки и еще несколько городов держали оборону и не были оккупированы, однако подвергались российским обстрелам.

3 апреля прошлого года значительная часть области вплоть до Чернигова была освобождена от оккупантов, а к 6 апреля захватчики покинули область.

Ранее глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус рассказывал, что Россия способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговской области.

"Россия сегодня способна очень-очень быстро, в течение недели, двух-трех сформировать контингент, достаточный для повторного наступления на территорию области. Они это способны сделать быстро, но они это сделают или нет - зависит, в частности, от того на сколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций", - заметил Чаус.

Он подчеркнул, что военные РФ следят за действиями Украины и оборонными процессами военных.

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