Россияне снова обстреливают Харьков, в городе взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и Telegram-канал мэра Игоря Терехова.

Добавим, что в Харькове сегодня уже раздавались взрывы. Местные власти подтверждали, что оккупанты обстреливали город.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 14:19. Как отмечают в сети, сирены и взрыв прозвучали почти одновременно.

Обстрелы Украины 20 апреля

В ночь на 20 апреля оккупанты ударили по Запорожью. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре города. По его словам, никто не пострадал.

Утром оккупанты атаковали Одессу, там поврежден инфраструктурный объект.

В Украине также была масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К. Кроме Харькова, сегодня взрывы также раздавались в Днепре и Запорожье.

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