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Россияне снова обстреливают Харьков, в городе взрывы

Харьков, Суббота 20 апреля 2024 14:35
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Россияне снова обстреливают Харьков, в городе взрывы Фото: в Харькове прогремели взрывы 20 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Харькове прогремели в субботу, 18 апреля. Российские оккупанты обстреливают город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и Telegram-канал мэра Игоря Терехова.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 14:19. Как отмечают в сети, сирены и взрыв прозвучали почти одновременно.

"Оккупанты наносят удары. Город Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях", - отметил Синегубов.

Обновлено в 15:00

Городской глава сообщил о "прилете" в Индустриальном районе Харькова.

Добавим, что в Харькове сегодня уже раздавались взрывы. Местные власти подтверждали, что оккупанты обстреливали город.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:25

Россияне снова обстреливают Харьков, в городе взрывы

Новость дополняется...

Обстрелы Украины 20 апреля

В ночь на 20 апреля оккупанты ударили по Запорожью. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре города. По его словам, никто не пострадал.

Утром оккупанты атаковали Одессу, там поврежден инфраструктурный объект.

В Украине также была масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К. Кроме Харькова, сегодня взрывы также раздавались в Днепре и Запорожье.

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Харьков Взрыв Война в Украине Воздушная тревога
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