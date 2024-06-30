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Россияне ударили по Кировоградской области

Фото: российская армия атаковала Кировоградскую область (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 30 июня в Кропивницком во время воздушной тревоги слышали взрывы. Они были связаны с российской атакой на Кировоградскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Кировоградской ОВ Андрея Райковича в Telegram.

"Враг атаковал Кировоградскую область. После взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы", - рассказал глава ОВА.

Как известно, тревогу в Кировоградской области объявляли около 21:15. В это время воздушные силы предупреждали об угрозе российских ударов баллистическим оружием. После оглашения тревоги в Кропивницком слышали взрывы.

Напомним, днем 30 июня российская армия управляемой авиабомбой атаковала Харьков. Оккупанты попали в терминал "Новой почты", в результате чего один человек погиб и еще по меньшей мере 9 пострадали.

Кроме того, россияне сегодня попытались атаковать Киев. Обломки российской ракеты упали в Оболонском районе столицы и повредили многоэтажку. Было известно о 5 пострадавших с острой реакцией на стресс.

Обломки сбитой ракеты также упали и в Киевской области. В областной администрации сообщали о разрушениях и пострадавших.

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Кировоградская областьРакетная атака