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Росіяни ударили по Кіровоградській області

Фото: російська армія атакувала Кіровоградську область (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 30 червня у Кропивницькому під час повітряної тривоги чули вибухи. Вони були пов'язані з російською атакою на Кіровоградську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

"Ворог атакував Кіровоградську область. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби", - розповів очільник ОВА.

Як відомо, тривогу в Кіровоградській області оголошували близько 21:15. В цей час Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударів балістичною зброєю. Після оголошення тривоги в Кропивницькому чули вибухи.

Нагадаємо, вдень 30 червня російська армія керованою авіабомбою атакувала Харків. Окупанти влучили в термінал "Нової пошти", в результаті чого одна людина загинула та ще щонайменше 9 постраждали.

Крім того, росіяни сьогодні спробували атакувати Київ. Уламки російської ракети впали в Оболонському районі столиці та пошкодили багатоповерхівку. Було відомо про 5 постраждалих з гострою реакцією на стрес.

Уламки збитої ракети також впали і в Київській області. В обласній адміністрації повідомляли про руйнування та постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кіровоградська областьРакетна атака