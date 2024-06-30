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В Киевской области есть пострадавшие от ракетной атаки РФ

Воскресенье 30 июня 2024 22:30
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В Киевской области есть пострадавшие от ракетной атаки РФ Иллюстративное фото: в Киевской области есть пострадавшие от ракетной атаки РФ 30 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вечером воскресенья, 30 июня, Российская Федерация атаковала Киев и область ракетами. В результате удара в одном из населенных пунктов области зафиксировано падение обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киевской области.

"Сегодня, 30 июня, враг еще раз пытался нанести удары по территории региона. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов есть пострадавшие, поврежденные здания", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители Киевской области, работники ГСЧС и медики.

"Полиция Киевской области призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и в случае объявления об опасности немедленно направляться к укрытию", - отметили в полиции.

Ракетный удар по Киеву

Сегодня вечером в Киеве была объявлена воздушная тревога. По данным воздушных сил,в сторону столицы летела ракета.

Позже стало известно, что в Киеве в результате падения обломков ракеты произошел пожар в одном из домов.

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