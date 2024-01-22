Россияне обстреляли центр Херсона, есть раненый

Об этом заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"За медицинской помощью обратился 43-летний мужчина. Он получил легкие травмы около 15:00 во время обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск", - сообщил он.

По словам начальника МВА, на момент российской атаки мужчина находился в квартире. Ему назначено амбулаторное лечение.

"Сегодня армия рф с временно оккупированного левого берега несколько раз обстреляла жилые кварталы в центре города и Днепровском районе Херсона", - добавил он.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

19 января русские террористы обстреляли жилые дома Днепровского района Херсона. В результате ударов погибла 50-летняя женщина.

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