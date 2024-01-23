Россияне ударили по дому под Бериславом, погибли два человека
Российские военные обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли двое местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора и заявление главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.
По данным следствия, сегодня, 23 января, около 15:10 российские военные нанесли авиаудар по селу Саблуковка Бериславского района. Враг попал по частному дому, в результате чего под его завалами оказались люди.
"Дом - полностью разрушен. Известно о двух погибших местных жителях", - сообщил Прокудин.
Во время поисково-спасательных мероприятий была деблокирована женщина. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, по дороге в больницу она умерла.
Также во время спасательно-поисковых работ было обнаружено тело погибшего мужчины.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать все службы. Данные о пострадавших уточняются.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.
Сегодня мы писали, что оккупанты в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего пострадала местная жительница.
Мы сообщали, что Российская Федерация вечером понедельника, 22 января, сбросила четыре авиационные бомбы на жилые дома в селе Херсонской области.
Кроме того, 22 января российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки пострадал мужчина.
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