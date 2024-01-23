Росіяни ударили по будинку під Бериславом, загинули дві людини
Російські військові обстріляли Бериславський район Херсонської області. В результаті ворожої атаки загинуло двоє місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора та заяву главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За даними слідства, сьогодні, 23 січня, близько 15:10 російські військові нанесли авіаудар по селу Саблуківка Бериславського району. Ворог поцілив по приватному будинку, в результаті чого під його завалами опинилися люди.
"Оселя - вщент зруйнована. Наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів", - повідомив Прокудін.
Під час пошуково-рятувальних заходів було деблоковано жінку. Травми виявились несумісними із життям, дорогою у лікарню вона померла.
Також під час рятувально-пошукових робіт було виявлено тіло загиблого чоловіка.
Наразі на місці події продовжують працювати усі служби. Дані щодо потерпілих уточнюються.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Сьогодні ми писали, що окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона, в результаті чого постраждала місцева жителька.
Ми повідомляли, що Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.
Крім того, 22 січня російські загарбники обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
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