Россияне цинично похвастались ударом по энергетике Украины

Российские террористы похвастались сегодняшним массированным обстрелом по территории Украины и ударами по энергетической инфраструктуре страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны России.
"Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", - пишет Министерство обороны России.
Отмечается, что в результате удара, якобы, была нарушена работа предприятий оборонной промышленности, которые занимаются изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов.
Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:
К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
Всего удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно:
Как рассказало "Укрэнерго", в эту ночь террористы атаковали высоковольтные подстанции в южном регионе Украины. В результате ударов были применены аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах.
Все последствия ночной атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
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