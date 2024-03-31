Россияне цинично похвастались ударом по энергетике Украины

"Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", - пишет Министерство обороны России.

Отмечается, что в результате удара, якобы, была нарушена работа предприятий оборонной промышленности, которые занимаются изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов.

Ракетный обстрел 31 марта

Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:

14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555;

11-ю ударными БпЛА типа "Шахед";

баллистической ракетой "Искандер-М";

управляемой авиационной ракетой Х-59.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Всего удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555;

9 "Шахедов".

Как рассказало "Укрэнерго", в эту ночь террористы атаковали высоковольтные подстанции в южном регионе Украины. В результате ударов были применены аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах.

Все последствия ночной атаки можно узнать в материале РБК-Украина.