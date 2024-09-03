Россияне целенаправленно обстреляли объекты "Укрзализныци"

"В частности, была атакована инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера вечером во вражеский артобстрел в Покровске попал дом работника Укрзализныци - машиниста локомотивного депо. Именно из этого города железнодорожники организуют эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками.

Железнодорожник и его супруга, который работница первичного профсоюза получили ранения и были доставлены в больницу, сообщили в УЗ.

"Ни один пассажирский рейс не был отменен, продолжаем движение", - добавили в пресс-службе.

Атака в ночь на 3 сентября

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 3 сентября Россия снова атаковала Украину 35 ударными БПЛА типа Shahed-131/136. Сбиты 27 ударных БпЛА Shahed-131/136", шесть локационно потеряны. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донецкой области, информация о разрушении или пострадавших не поступала.

Кроме того, ночью враг атаковал с территории оккупированного Крыма. Россияне запустили баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23. С территории Курской области РФ нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.