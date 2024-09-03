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РФ ночью атаковала Украину десятками "Шахедов" и разными типами ракет

Вторник 03 сентября 2024 09:06
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РФ ночью атаковала Украину десятками "Шахедов" и разными типами ракет Фото: ПВО MIM-104 Patriot (иллюстративный фото Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В ночь на 3 сентября Россия продолжала производить обстрелы Украины. Враг нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками. Известно, что 27 ударных БПЛА были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

Ночью враг атаковал с территории оккупированного Крыма. Оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23. С территории Курской области РФ нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

Также захватчики направили 35 ударных беспилотников типа Shahed-131/136. Пуски происходили из мыса Чауда в оккупированном Крыму, а также из Курской области.

В Воздушных силах заявили, что к отражению очередного нападения противника была привлечена украинская авиация, а также зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

"В результате противовоздушного боя сбиты 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 6 из них были локационно утрачены. Также сообщается, что информация о разрушениях или пострадавших от обломков БПЛА не поступала.

"Еще 2 вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донецкой области", - добавили в Воздушных силах.

Известно, что ночью противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Обстрел РФ в ночь на 3 августа

Враг продолжает атаковать территорию Украины. Российские войска не останавливаются и ночью, преследуя цель не только убить украинских граждан и уничтожить инфраструктуру, но и в целом истощить население. Однако войска противовоздушной обороны продолжают работать над отражением российских атак.

Ночью в Киеве и ряде областей объявлялась воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракет и БПЛА. Сообщалось о взрывах в Николаеве. В столице их тоже было слышно. Известно, что ПВО сбивала российские беспилотники, направлявшиеся в сторону города.

Напомним, за прошедшие сутки на линии фронта было зафиксировано 197 боевых столкновений, а российские войска были активны сразу на 4 направлениях.

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