Росіяни цілеспрямовано обстріляли об’єкти "Укрзалізниці"

"Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці - машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.

Залізничник і його дружина, яка працівниця первинної профспілки отримали поранення та були доправлені до лікарні, повідомили в УЗ.

"Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух", - додали в пресслужбі.

Атака в ніч на 3 вересня

За даними Повітряних сил України, в ніч на 3 вересня Росія знову атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Збито 27 ударних БпЛА Shahed-131/136", шість локаційно втрачені. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донецької області, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Крім того, вночі ворог атакував з території окупованого Криму. Росіяни запустили балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23. З території Курської області РФ завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.