Атака "Шахедов": в Харькове прилет по объекту гражданской инфраструктуры, повреждены дома
В Харькове в результате российского удара дронов-камикадзе типа "Шахед" в ночь на 11 марта был атакован объект гражданской инфраструктуры и повреждены жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
"По Харькову снова бьют "Шахедами". В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры", - говорится в его сообщении в Telegram.
Мэр отметил, что обошлось без жертв.
"Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом", - рассказал Терехов.
На месте вражеской атаки работают все соответствующие службы, добавил он.
Ночная атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта российские оккупанты запустили для ударов по Украине дроны-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях, в частности, в Харьковской. Также стало известно о движении "Шахедов" в сторону Харькова.
Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, были зафиксированы "Шахеды" над этим городом. Военные призвали жителей Харькова находиться в укрытиях. Воздушная тревога была отменена в 01:33.
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