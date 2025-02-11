Российские оккупанты обстреляли Золочевскую громаду Харьковской области управляемыми авиационными бомбами (КАБами). В результате ударов семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

По словам Синегубова, террористы атаковали поселок Золочев около 11:27. Один из боеприпасов попал по частному жилому дому.

Сначала было известно о четырех раненых, среди которых 12-летний мальчик. Впрочем, позже председатель ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до шести.

"Трое из них госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальным медики оказали помощь на месте", - добавил он.

Фото: Россияне обстреляли Харьковскую область КАБами, семь человек получили ранения (t.me/dsns_telegram)

Количество раненых снова возросло

Как пишет Министерство внутренних дел, на данный момент известно о семи пострадавших.

В результате обстрела:

разрушены два частных дома;

повреждены 11 домовладений и хозяйственные постройки.

"Также зафиксированы попадания управляемых авиабомб в окрестностях сел Светличное, Березовка, Макариха, Орешанского леса. На места событий работают необходимые службы", - добавили в МВД.