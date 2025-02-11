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Россияне обстреляли Харьковскую область КАБами, семь человек получили ранения

Вторник 11 февраля 2025 13:13
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Россияне обстреляли Харьковскую область КАБами, семь человек получили ранения Фото: Россияне обстреляли Харьковскую область КАБами, семь человек получили ранения (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли Золочевскую громаду Харьковской области управляемыми авиационными бомбами (КАБами). В результате ударов семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

По словам Синегубова, террористы атаковали поселок Золочев около 11:27. Один из боеприпасов попал по частному жилому дому.

Сначала было известно о четырех раненых, среди которых 12-летний мальчик. Впрочем, позже председатель ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до шести.

"Трое из них госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальным медики оказали помощь на месте", - добавил он.

Фото: Россияне обстреляли Харьковскую область КАБами, семь человек получили ранения (t.me/dsns_telegram)

Количество раненых снова возросло

Как пишет Министерство внутренних дел, на данный момент известно о семи пострадавших.

В результате обстрела:

  • разрушены два частных дома;
  • повреждены 11 домовладений и хозяйственные постройки.

"Также зафиксированы попадания управляемых авиабомб в окрестностях сел Светличное, Березовка, Макариха, Орешанского леса. На места событий работают необходимые службы", - добавили в МВД.

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны Россия систематически осуществляет ракетные, артиллерийские и дроновые атаки по украинской территории. Основными объектами ударов становятся энергетические мощности, промышленные предприятия, жилые дома и не только. Такие атаки имеют целью не только нанести материальный ущерб, но и посеять панику среди населения.

Под постоянным огнем находятся как города, так и населенные пункты вблизи линии фронта и государственной границы. Больше всего страдают Харьковская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области, где обстрелы наносят значительные разрушения и вызывают многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Этой ночью враг прибегнул к комбинированной атаке, во время которой запустил крылатые ракеты и баллистику. В частности атаковал беспилотниками. Всего было запущено 124 дрона с пяти направлений. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 57 БпЛА, еще 64 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

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