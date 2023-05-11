Россияне обстреляли Запорожскую область кассетными снарядами: много пострадавших

Российские оккупанты за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Запорожской области. Из-за вражеских атак пострадали восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко .

По его словам, из-за российских обстрелов зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах.

Так, захватчики 60 раз были из артиллерии, пять - из РСЗО. Они также нанесли три авиационных удара и один ракетный, совершили одну атаку с беспилотника.

"Из РСЗО враг массированно атаковал Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них - прибывшие по вызову работники скорой помощи. Ранения получили и местные жители - три мужчины и две женщины. Им предоставляется вся необходимая помощь", - написал. Малашко.

Кроме того, в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах повреждены частные дома, автомобили, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети.

Напомним, за прошедшие сутки россияне выпустили 461 снаряд по Херсонской области, один человек погиб.

Оккупанты также ночью обстреляли Никополь из артиллерии.

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