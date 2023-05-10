Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии: есть погибший на разрушения

В среду, 10 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В результате обстрела одной из приграничных общин погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 9 мая, российские военные в течение дня совершили 14 обстрелов приграничных общин Сумской области. Было зафиксировано 88 взрывов.

Также ранее мы писали, что 8 мая россияне в течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов Сумской области. В результате обстрела одной из общин повреждены два частных автомобиля, пять частных жилых домов и линия электропередач.

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