Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии: есть погибший на разрушения
В среду, 10 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В результате обстрела одной из приграничных общин погиб местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 65 взрывов.
- Белопольская община: россияне били по территории общины из минометов (29 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). В результате одного из обстрелов из ствольной артиллерии по селу Павловка повреждено одно домовладение, гараж фермерского хозяйства, ЛЭП. От обломка артснаряда погиб местный житель.
- Хотинская община: произведен обстрел из миномета (3 взрыва).
- Эсманская община: был артобстрел из САУ (2 взрыва).
- Великописаревская община: враг сбросил 13 мин.
- Новослободская община: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).
- Юношеское общество: был обстрел из миномета (3 взрыва) и артобстрел (3 взрыва). Повреждено одно домохозяйство.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 9 мая, российские военные в течение дня совершили 14 обстрелов приграничных общин Сумской области. Было зафиксировано 88 взрывов.
Также ранее мы писали, что 8 мая россияне в течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов Сумской области. В результате обстрела одной из общин повреждены два частных автомобиля, пять частных жилых домов и линия электропередач.
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