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Россияне третьи сутки активно атакуют в Курской области, привлекают военных КНДР, - Сырский

Вторник 17 декабря 2024 15:37
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Россияне третьи сутки активно атакуют в Курской области, привлекают военных КНДР, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне уже третьи сутки проводят интенсивные наступательные действия в Курской области. Также привлекли к ним военных Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сирского во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей.

По словам Сырского, российские террористы и в дальнейшем обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. В том же числе осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность.

"Третьи сутки противник проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области, активно применяет подразделения армии Северной Кореи. Северокорейские наемники уже понесли большие потери. Украинские защитники стойко держат оборону, уничтожают личный состав и технику врага", - добавил он.

Ситуация в Курской области

Вчера, 16 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала использовать солдат Северной Кореи в боях в Курской области. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне. По словам спикера Минобороны Соединенных Штатов Америки (США) генерала Патрика Райдера, среди северокорейских военных уже есть убитые и раненые.

Генштаб тем временем предупреждал о резком росте боев в Курской области. Почти треть всех боевых столкновений 14 декабря фиксировалась на территории региона.

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