ua en ru
Вт, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни третю добу активно атакують у Курській області, залучають військових КНДР, - Сирський

Вівторок 17 грудня 2024 15:37
UA EN RU
Росіяни третю добу активно атакують у Курській області, залучають військових КНДР, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни вже третю добу проводять інтенсивні наступальні дії у Курській області. Також залучили до них військових Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад.

За словами Сирського, російські терористи й надалі обстрілюють прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях. У тому ж числі здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність.

"Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області, активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону, знищують особовий склад і техніку ворога", - додав він.

Ситуація у Курській області

Вчора, 16 грудня, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати солдатів Північної Кореї у боях у Курській області. Цю інформацію підтвердили й у Пентагоні. За словами речника Міноборони Сполучених Штатів Америки (США) генерала Патріка Райдера, серед північнокорейських військових вже є вбиті та поранені.

Генштаб тим часом попереджав про різке зростання боїв у Курській області. Майже третина усіх бойових зіткнень 14 грудня фіксувалася на території регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курська область Війна в Україні
NEWS
Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський
Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський
DAILY
Гра без правил. Як Захід поступається Росії та Китаю в боротьбі за вплив у світі
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Гра без правил. Як Захід поступається Росії та Китаю в боротьбі за вплив у світі