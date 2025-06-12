"Россияне не такие уж и успешные, мягко говоря": Зеленский о новом наступлении врага

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новое наступление русских войск. Он заявил, что захватчики "не так уж успешны, мягко говоря".
Как передает РБК-Украина, об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, России не удается достичь значительных результатов на фронте, идея о ее победе - это лишь часть российской пропаганды.
Он отметил, Силы обороны Украины уже почти три недели сдерживают натиск врага, и несмотря на все усилия, оккупанты не имеют существенного прогресса.
"Идея о том, что Россия выиграет войну - это российский нарратив. Его армия почти три недели отражает новое наступление. Россияне не такие уж и успешные, мягко говоря", - сказал президент.
Еще в конце марта президент заявлял, что Россия готовится к новому наступлению на Сумщине и Харьковщине. В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что наступление уже началось.
В мае Зеленский заявил, что РФ накапливает войска возле Сумского направления. По его словам, сейчас там сосредоточено более 50 тысяч войск РФ.
Также глава Сумской районной военной администрации Михаил Мельник призвал жителей приграничных городов Белополье и Ворожба эвакуироваться из-за угрозы активизации боевых действий.
Тем временем российский диктатор Владимир Путин публично заявил о создании "буферной зоны безопасности" на границе с Украиной, упомянув Курскую, Белгородскую и Брянскую области.
Подробнее об обострении ситуации в приграничье Сумщины - читайте в материале РБК-Украина.
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