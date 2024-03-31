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Путин поручил строить "курорты" на Азовском море: ЦНС объяснил цель диктатора

Запорожская область, Воскресенье 31 марта 2024 15:17
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Путин поручил строить "курорты" на Азовском море: ЦНС объяснил цель диктатора Фото: россияне хотят строить курорты на Азовском море (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский диктатор Владимир Путин поручил оккупантам строить "курорты" на захваченном побережье Азовского моря. Таким образом, он хочет заставить россиян переселяться на оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления. .

Недавно, по данным Сопротивления, российский диктатор провел совещание с привлечением представителей всех "администраций" на оккупированных территориях по созданию новых круглогодичных морских курортов и развитию сферы туризма. Значительное внимание было уделено "планам развития" этого сектора на побережье Азовского моря.

Но, как отмечают в Сопротивлении, пользоваться этими "курортами" будут разве что оккупационные войска или работники оккупационных администраций вместе с коллаборантами.

"Такими заявлениями и действиями оккупанты пытаются заверить работников оккупационных администраций, коллаборантов и россиян, которые намерены поселиться на оккупированных территориях, что проблемы с их безопасностью в конечном итоге будут решены", - пояснили в Сопротивлении.

Тем временем, украинское подполье и Силы обороны Украины "активно готовятся к летнему сезону" и готовы продемонстрировать россиянам "наиболее горячие точки" для желающих посетить российские "курорты" в Приазовье, подчеркнули в Сопротивлении.

Напомним, недавно сообщалось, что украинские партизаны сожгли технику, которую россияне используют для возведения фортификаций в оккупированном Мариуполе.

До этого в порту Мариуполя был замечен российский корабль. Это первое судно с начала 2024 года, зашедшее в порт оккупированного города.

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Центр национального сопротивления Азовское море
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