Спецслужбы РФ забирают паспорта у чиновников и не выпускают их из страны, - ISW

Российские спецслужбы продолжают изымать паспорта высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить их полеты из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению экспертов ISW, таким образом российские спецслужбы стремятся воспрепятствовать выезду за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний. Это указывает на то, что Кремль по-прежнему опасается, что элиты покинут Россию. Еще 10 марта российские силовики приказали ряду государственных чиновников и сотрудникам государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой насильственного изъятия паспортов или вынужденных увольнений. Ключевые выводы ISW: Боевики ЧВК "Вагнера" продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля, вероятно, захватили здание городской администрации.

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