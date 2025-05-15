Россияне направили 10 дронов на село под Сумами: уничтожены предприятия (фото)

Российская армия атаковала село в Сумской общине в ночь на 15 мая. Оккупанты направили по гражданской инфраструктуре около 10 ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря в Telegram.
По его словам, под ударом врага была Большая Чернетчина. В результате атаки врага повреждены три предприятия. На месте попаданий возник пожар.
Мэр Сум отметил, что из-за вражеского удара раненых и жертв нет.
Он также показал разрушенное российскими дронами производство под Сумами. Как сообщали местные СМИ, среди поврежденных предприятий - предприятие по производству пластиковой посуды и предприятие, которое занималось переработкой пухового сырья.
Фото: россияне массированно ударили по предприятиям под Сумами (t.me/kobzarartemsn)
Россия в ночь на 15 мая снова атаковала Украину дронами. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, оккупанты выпустили 110 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 62 дрона. Еще 29 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
Российские дроны ночью атаковали Ивано-Франковскую область, также раздавались взрывы в Луцке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.