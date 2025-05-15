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Россияне направили 10 дронов на село под Сумами: уничтожены предприятия (фото)

Фото: россияне массированно ударили по селу под Сумами (t.me/kobzarartemsn)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала село в Сумской общине в ночь на 15 мая. Оккупанты направили по гражданской инфраструктуре около 10 ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря в Telegram.

По его словам, под ударом врага была Большая Чернетчина. В результате атаки врага повреждены три предприятия. На месте попаданий возник пожар.

Мэр Сум отметил, что из-за вражеского удара раненых и жертв нет.

Он также показал разрушенное российскими дронами производство под Сумами. Как сообщали местные СМИ, среди поврежденных предприятий - предприятие по производству пластиковой посуды и предприятие, которое занималось переработкой пухового сырья.

 

Фото: россияне массированно ударили по предприятиям под Сумами (t.me/kobzarartemsn)

 

Атака дронов РФ на Украину

Россия в ночь на 15 мая снова атаковала Украину дронами. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, оккупанты выпустили 110 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 62 дрона. Еще 29 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Российские дроны ночью атаковали Ивано-Франковскую область, также раздавались взрывы в Луцке.

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