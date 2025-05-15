Россия ночью атаковала Украину более чем сотней дронов: как отработала ПВО

В ночь на 15 мая российские террористы запустили против Украины 110 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Дроны атаковали с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 62 беспилотников . Также 29 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Во время обстрела дроны атаковали с направлений российских городов Брянск, Курска, Орел и Миллерово.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно осуществляет обстрелы территории Украины, применяя широкий арсенал вооружения - от ракет различного типа до артиллерии и авиационных бомб. Под удары часто попадают гражданская инфраструктура, жилые кварталы, больницы и объекты энергетики.

Отдельную угрозу представляют ежедневные атаки дронов-камикадзе, которые враг в основном запускает ночью. Например, в ночь на 14 мая Украину атаковали баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 из Крыма и 145 ударных БпЛА типа Shahed. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 80 дронов.

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