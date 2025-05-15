В Ивано-Франковске и области прогремела серия взрывов: что известно

Утром, 15 мая, в Ивано-Франковске и области была слышна серия взрывов. Регион находится под атакой дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал городского головы Руслана Марцинкива.

Примерно в 05:29 в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов. Параллельно мэр города информировал, что в Ивано-Франковской общине работают силы противовоздушной обороны. Через несколько минут стало известно, что взрывы прогремели в Ивано-Франковске.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали, что в регионе были зафиксированы "Шахеды", которые двигались курсом на запад.

"Может быть громко. Тревога продолжается", - добавил Марцинкив в 05:43.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:45 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал преимущественно в западной части Украины. В частности, тревога продолжается во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях.