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В Ивано-Франковске и области прогремела серия взрывов: что известно

Четверг 15 мая 2025 05:45
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В Ивано-Франковске и области прогремела серия взрывов: что известно Фото: в городе работает ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 15 мая, в Ивано-Франковске и области была слышна серия взрывов. Регион находится под атакой дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал городского головы Руслана Марцинкива.

Примерно в 05:29 в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов. Параллельно мэр города информировал, что в Ивано-Франковской общине работают силы противовоздушной обороны. Через несколько минут стало известно, что взрывы прогремели в Ивано-Франковске.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали, что в регионе были зафиксированы "Шахеды", которые двигались курсом на запад.

"Может быть громко. Тревога продолжается", - добавил Марцинкив в 05:43.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:45 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал преимущественно в западной части Украины. В частности, тревога продолжается во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях.

В Ивано-Франковске и области прогремела серия взрывов: что известно

Обстрелы РФ Украины

Напомним, с вечера 13 мая в ночь на 14 мая, Россия запустила по Украину 145 ударных дронов типа Shahed.

По состоянию на 9 утра силы ПВО сбили 80 вражеских беспилотников, еще 42 БпЛА-имитатора были локально потеряны без последствий.

Однако в результате вражеской атаки несколько регионов все же пострадали, а именно: Сумская, Харьковская, Одесская, Донецкая и Кировоградская области.

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