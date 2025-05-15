Росіяни спрямували 10 дронів на село під Сумами: знищені підприємства (фото)

За його словами, під ударом ворога була Велика Чернеччина. Внаслідок атаки ворога пошкоджено три підприємства. На місці влучань виникла пожежа.



Мер Сум зазначив, що через ворожий удар поранених та жертв немає.

Він також показав зруйноване російськими дронами виробництво під Сумами. Як повідомляли місцеві ЗМІ, серед пошкоджених підприємств - підприємство з виробництва пластикового посуду та підприємство, яке займалося переробкою пухової сировини.

Фото: росіяни масовано вдарили по підтриємствам під Сумами (t.me/kobzarartemsn)