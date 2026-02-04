Россияне попытались испортить Олимпиаду в Италии кибератаками

Перемирие во время Олимпиады

Напомним, в октябре прошлого года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим готовит официальное предложение Организации Объединенных Наций по установлению олимпийского перемирия на время проведения зимних Олимпиады-2026.

По замыслу итальянской стороны, прекращение огня должно касаться всех вооруженных конфликтов в мире, в частности, войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Таяни подчеркнул, что Италия стремится стать "перекрестком мира" и "чемпионом мира" в дипломатических усилиях.

Он также отметил, что страна считает необходимым использовать площадку Олимпиады в Милане и Кортине-д’Ампеццо для деэскалации глобальной напряженности.

Несколько дней назад президент Италии Серджо Маттарелла призвал воюющие страны к перемирию на время проведения Олимпийских игр-2026.