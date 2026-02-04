Росіяни спробували зіпсувати Олімпіаду в Італії кібератаками

Перемир'я під час Олімпіади

Нагадаємо, у жовтні минулого року міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим готує офіційну пропозицію Організації Об'єднаних Націй щодо встановлення олімпійського перемир'я на час проведення зимових Олімпіади-2026.

За задумом італійської сторони, припинення вогню має стосуватися всіх збройних конфліктів у світі, зокрема, воєн в Україні та на Близькому Сході.

Таяні наголосив, що Італія прагне стати "перехрестям світу" і "чемпіоном світу" в дипломатичних зусиллях.

Він також зазначив, що країна вважає за необхідне використати майданчик Олімпіади в Мілані та Кортіне-д'Ампеццо для деескалації глобальної напруженості.

Кілька днів тому президент Італії Серджо Маттарелла закликав воюючі країни до перемир'я на час проведення Олімпійських ігор-2026.