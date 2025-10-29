Россияне попытались показать "победу" в Покровске, но ВСУ их остановили, - ЦПД

По данным Коваленко, россияне снова проводят информационные операции по ситуации в Покровске и Мирнограде, в частности пытаются вывешивать флаг для того, чтобы подавать это как победу.

"На потолке Покровска флаг был быстро уничтожен. Сейчас россияне отдельные пролезли в Покровск и пытаются прятаться, но СОУ постепенно их уничтожают", - отметил он.

Что касается Мирнограда, то, по данным Коваленко, по состоянию на сейчас, информация о заходе туда россиян и закреплении - не является подтвержденной.

"Группы врага уничтожаются на направлении. Ситуация на фронте динамичная, потому что россияне бросили много сил на это направление", - подытожил он.