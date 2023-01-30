В Херсоне и Очакове во время тревоги прогремели взрывы

Утром 30 января во время воздушной тревоги в южных областях Украины взрывы прогремели в Херсоне и Очакове (Николаевская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных Telegram-каналов.

Взрывы в обеих городах прогремели почти в одно время. В настоящий момент нет информации о "прилетах" и разрушениях.

Также о причинах взрывов пока не сообщали местные власти.

При этом за несколько минут до взрывов в пабликах Николаевской области начали писать об угрозе ударов из реактивных систем залпового огня.