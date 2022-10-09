Россияне ночью ударили по Никополю: повреждены дома и предприятия
Российские войска в ночь на 9 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате ударов есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Оккупанты выпустили почти 70 снарядов по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии. По предварительной информации, без жертв.
В Никополе в результате обстрелов повреждены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять - избиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.
В Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.
Фото: оккупанты ночью обстреляли Никопопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье. В результате атаки погибли по меньшей мере 17 человек, еще 40 пострадали.
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