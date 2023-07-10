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Россияне за сегодня 26 раз обстреляли приграничье Сумской области

Фото: россияне 26 раз обстреляли пограничники Сумской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В течение 10 июля россияне 26 раз обстреляли приграничные территории Сумской области, там зафиксировано 180 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что обстрелы потерпели Белопольская, Глуховская, Дружбовская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Середино-Будская и Хотинская общины.

Так, по Краснопольской общине оккупанты выпустили шесть мин и пять снарядов из артиллерии.

В Хотинской общине они применили вертолеты, выпустив по ней 14 неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, 17 взрывов зафиксировали в результате атаки артиллерией.

Белопольское общество россияне обстреляли из миномета, выпустив 36 мин. Также враг выпустил 11 снарядов из гранатометов, четыре – из артиллерии, да еще пять – из РСЗО.

В Юнаковской общине россияне сбросили четыре мины.

Глуховскую общину оккупанты обстреляли из гранатомета, зафиксировано 50 взрывов.

В Дружбовской общине зафиксировано семь взрывов в результате атаки минометом.

На Эсманскую общину россияне сбросили с БПЛА 9 взрывных устройств.

Середино-будскую общину захватчики обстреляли из артиллерии, зафиксировано 6 взрывов.

По предварительной информации обошлось без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры.

Ситуация в Сумской области

В последнее время россияне увеличили интенсивность обстрелов приграничья Сумской области, из-за чего в регионе заявили о проведении эвакуации из 5-километровой пограничной зоны в Россию.

Позже в ОВА объяснили, чтоэвакуация будет добровольной, а не принудительной.

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