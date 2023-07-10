Росіяни за сьогодні 26 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Зазначається, що обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська та Хотінська громади.

Так, по Краснопільській громаді окупанти випустили шість мін та п'ять снарядів з артилерії.

В Хотінській громаді вони застосували гелікоптери, випустивши по ній 14 некерованих авіаційних ракет. Крім цього, 17 вибухів зафіксували в результаті атаки артилерією.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з міномета, випустивши 36 мін. Також ворог випустив 11 снарядів з гранатометів, чотири - з артилерії, та ще п'ять - з РСЗВ.

В Юнаківській громаді росіяни скинули чотири міни.

Глухівську громаду окупанти обстріляли з гранатомета, зафіксовано 50 вибухів.

В Дружбівській громаді зафіксовано сім вибухів в результаті атаки мінометом.

На Есманську громаду росіяни скинули з БПЛА 9 вибухових пристроїв.

Середино-Будську громаду загарбники обстріляли з артилерії, зафіксовано 6 вибухів.

За попередньою інформацією, обійшлося без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.

Ситуація в Сумській області

Останнім часом росіяни збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Сумської області, через що в регіоні заявили про проведення евакуації із 5-кілометрової прикордонної зони з Росією.

Пізніше в ОВА пояснили, що евакуація буде добровільною, а не примусовою.

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