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Подрыв российского командира в Крыму: эксперт объяснил сложность операции СБУ

Крым, Среда 13 ноября 2024 19:01
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Подрыв российского командира в Крыму: эксперт объяснил сложность операции СБУ Фото: эксперт объяснил сложность операции СБУ в Крыму (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Уже больше десяти лет Крым под контролем Российской Федерации. На территории полуострова развился значительный контрразведывательный режим.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.

"Крым уже более 10 лет не под контролем Украины... Контрразведывательный режим там очень серьезный, постоянно проверки, постоянный контроль на дорогах. Проникнуть туда крайне сложно. Но сотрудники СБУ смогли дотянуться в Крым", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что не владеет информацией относительно того, кто именно выполнял спецоперацию.

"Может, там был кто-то внутри, может кого-то откомандировали, не знаю. Смогли либо привезти взрывчатку, либо сделать из подручных материалов, смогли установить устройство для дистанционного подрыва, наблюдали за ним по меньшей мере несколько недель, я думаю, чтобы выяснить его график... Предусмотрели маршрут выхода... Просто вдумайтесь, насколько это было сложно сделать, но это смогли сделать", - подчеркнул Ступак.

По его словам, украинские военные уже могут дотягиваться и взрывать врага даже на оккупированной территории.

"Могут дотягиваться, могут взрывать, могут уничтожать. Это лучшие санкции, которые налагает СБУ на предателей и военных преступников", - подытожил эксперт.

Подрыв русского командира в Севастополе

Напомним, что сегодня, 13 ноября, в Севастополе взорвали автомобиль с капитаном Черноморского флота.

По словам очевидцев, после взрыва водителю пытались помочь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Позже стало известно, что данный взрыв произошел в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. А ликвидирован руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России Валерий Транковский.

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