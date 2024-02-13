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Россияне сбросили взрывчатку на жилой дом в Херсонской области: есть пострадавшие

Херсонская область, Вторник 13 февраля 2024 15:45
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Россияне сбросили взрывчатку на жилой дом в Херсонской области: есть пострадавшие Фото: россияне сбросили взрывчатку на жилой дом в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы днем 13 февраля сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Гавриловка Херсонской области. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

Как сообщается, во двор жилого дома в Гавриловке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего пострадали два человека.

Обломочные ранения и взрывные травмы получили 71-летняя женщина и мужчина 36 лет. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Так, в воскресенье, 11 февраля, российские военные с утра обстреливали Херсонскую область. В результате многочисленных атак были ранены несколько гражданских людей.

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