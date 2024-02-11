Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

Российские военные с утра обстреливают Херсонскую область. В результате многочисленных атак были ранены несколько гражданских людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

По данным Прокудина, две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское Бериславского района. В результате обстрела ранен 43-летний мужчина.

"Он в это время находился на собственном дворе. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь", - сообщил глава ОВА.

Из-за "прилета" вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина. У него обломочные ранения головы, однако от госпитализации пострадавший отказался.

Прокудин сообщил, что еще две управляемые авиабомбы ударили по Качкаровке.

"Информация о повреждениях и потерпевших устанавливается", - сообщил глава администрации.

Еще 6 атак дронами было зафиксировано по центру Берислава.

"Против мирного населения оккупанты продолжают использовать дроны. В результате сброса взрывчатки в Золотой Балке загорелся дом. К счастью, без пострадавших", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель Херсонской областной военной администрации, за прошедшие сутки, 10 февраля, россияне совершили 42 обстрела по территории региона.

Сегодня стало известно, что во время российских обстрелов Херсона пострадала пассажирка маршрутки.

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