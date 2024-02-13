Росіяни скинули вибухівку на житловий будинок у Херсонській області: є постраждалі

Російські терористи вдень 13 лютого скинули вибухівку з дрона на житловий будинок у селі Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

Як повідомляється, на подвірʼя житлового будинку у Гаврилівці окупанти скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Уламкові поранення та вибухові травми отримали 71-річна жінка та чоловік 36 років. Обох потерпілих доставили до лікарні.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так у неділю, 11 лютого, російські військові від ранку обстрілювали Херсонську область. В результаті численних атак було поранено кількох цивільних людей.