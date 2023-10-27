Россияне ударили по жилому дому в Херсонской области, есть погибший: видео

Российские террористы ударили по жилому дому в Зеленовке Херсонской области. В результате обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина .

"Оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. К разбору завалов привлекли 12 специалистов. Во время спасательной операции ГСЧС обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается", - пишет Прокудин.

В частности из-за обстрела центра города Херсона пострадал 36-летний мужчина. В результате удара он получил ранения спины и туловища.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 26 октября, российские террористы совершили 114 обстрелов, выпустив 500 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА по территории региона. В частности по Херсону враг выпустил 33 снаряда.

Террористы попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

медицинское учреждение, дом культуры, учебное заведение и почту в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - добавил Прокудин.