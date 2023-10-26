Россияне сбросили четыре авиабомбы на село под Херсоном: есть погибший

Российская армия сегодня, 26 октября, нанесла авиаудары по селу Тягинка в Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию .

"В Тягинке российская авиация убила местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обед оккупанты сбросили на населенный пункт четыре управляемые авиабомбы.

Фото: Тягинка (deepstatemap.live)

"Одна из них попала неподалеку от местного кафе. От полученных ранений на месте погиб 59-летний мужчина", - добавили в ОГА.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

Недавно войска РФ обстреляли одно из пожарных подразделений ГСЧС в Херсонской области.

Также российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области управляемыми бомбами, дронами-камикадзе, и нанесли ракетный удар. В результате разрушений на месте "прилета" велись спасательно-аварийные работы.