Россияне сбросили четыре авиабомбы на село под Херсоном: есть погибший
Российская армия сегодня, 26 октября, нанесла авиаудары по селу Тягинка в Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.
"В Тягинке российская авиация убила местного жителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обед оккупанты сбросили на населенный пункт четыре управляемые авиабомбы.
Фото: Тягинка (deepstatemap.live)
"Одна из них попала неподалеку от местного кафе. От полученных ранений на месте погиб 59-летний мужчина", - добавили в ОГА.
Обстрелы Херсонской области
Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.
Недавно войска РФ обстреляли одно из пожарных подразделений ГСЧС в Херсонской области.
Также российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области управляемыми бомбами, дронами-камикадзе, и нанесли ракетный удар. В результате разрушений на месте "прилета" велись спасательно-аварийные работы.
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