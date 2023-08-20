ua en ru
Вс, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне в Херсонской области прицельно ударили по жилому дому, есть погибшая

Новина українською →
Воскресенье 20 августа 2023 16:26
Россияне в Херсонской области прицельно ударили по жилому дому, есть погибшая Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты прицельно ударили из танка по жилому дому в Казацком Херсонской области. В результате удара погибла женщина.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью", - пишет Прокудин.

В частности 45-летняя гражданская получила множественные осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали, сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Ситуация в Херсонской области

После того как наши воины деоккупировали правый берег Днепра в Херсонской области, российские террористы ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

Как рассказал Прокудин, за прошедшие сутки, 19 августа, российские оккупанты совершили 77 обстрелов по территории региона. В общей сложности террористы выпустили 422 снаряда, в том числе 14 - по Херсону. В результате обстрелов погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский
Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне