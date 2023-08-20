В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с беспилотника, есть жертва

В Новобериславе в Херсонской области российские захватчики сбросили с беспилотника два взрывных устройства. В результате происшествия погиб мужчина.

Об этом заявил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава.

"От полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте", - написал Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После того как украинские военные деоккупировали правый берег Днепра в Херсонской области, российские террористы ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

Так, сегодня россияне ударили из танка по жилому дому в Казачьем Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина.

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