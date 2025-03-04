В Константиновке из-за атак РФ полиция увеличила количество групп "Белый ангел" и парамедиков

Российские оккупанты продолжают активно обстреливать Константиновку Донецкой области. В связи с этим полиция увеличила количество групп "Белый ангел" и парамедиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Отмечается, что за неделю Россия нанесла по Константиновке 108 ударов, в результате чего 16 гражданских погибли и 38 получили ранения.

Для спасения людей полицейские принимают дополнительные меры безопасности, в частности заработали дополнительные экипажи "Белых ангелов", парамедиков, мобильные блокпосты, также полиция предотвращает скопления людей и продолжает обеспечивать соблюдение комендантского часа.

В то же время в городе остается еще около 13 тысяч жителей.

"В связи с обострением ситуации и беспощадными обстрелами власть призывает граждан эвакуироваться и не заезжать в громаду", - отметили в Нацполиции.