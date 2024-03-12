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Россияне сбросили КАБы на Сумской район: пострадала многодетная семья

Фото: атака РФ по Сумской области 12 марта КАБами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты нанесли очередной удар по территории Сумской области. В результате атаки КАБами есть разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 12 марта в 9.20 был нанесен авиаудар по Великописаревской общине Сумского района. С вражеского самолета были сброшены управляемые авиационные бомбы на жилищный сектор населенного пункта. Зафиксировано 2 прилета", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что в результате обстрела пострадала многодетная семья - ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет. Также ранения получил один взрослый человек.

Кроме того, повреждены пять частных жилых домов и гараж.

"На месте работают все необходимые службы, оказывается помощь пострадавшим", - отмечают в Сумской областной военной администрации.

Массированный удар РФ по Сумам 7 марта

Напомним, россияне били по Сумам вчера, 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших.

В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что виновные в атаке будут нести ответственность. Это обеспечат украинские защитники.

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Сумская область