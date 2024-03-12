Росіяни скинули КАБи на Сумський район: постраждала багатодітна родина

"Сьогодні, 12 березня о 9.20 був нанесений авіаудар по Великописарівській громаді Сумського району. З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильоти", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина - поранено двоє дітей віком 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина.

Крім того, пошкоджено п’ять приватних житлових будинків та гараж.

"На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим", - зазначають у Сумській обласній військовій адміністрації.