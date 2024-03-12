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Росіяни скинули КАБи на Сумський район: постраждала багатодітна родина

Фото: атака РФ по Сумській області 12 березня КАБами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти завдали чергового удару по території Сумської області. Внаслідок атаки КАБами є руйнування та постраждалі, серед яких діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 12 березня о 9.20 був нанесений авіаудар по Великописарівській громаді Сумського району. З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильоти", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина - поранено двоє дітей віком 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина.

Крім того, пошкоджено п’ять приватних житлових будинків та гараж.

"На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим", - зазначають у Сумській обласній військовій адміністрації. 

Масований удар РФ по Сумах 7 березня

Нагадаємо, росіяни били Сумами 7 березня. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих.

Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що винні в атаці нестимуть відповідальність. Це забезпечать українські захисники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сумська область