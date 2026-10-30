Реактивный дрон ударил по ТРЦ "Дафи" в Харькове

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТРЦ.

В результате попадания реактивного "Шахеда" была повреждена крыша ТРЦ "Дафи".

По предварительной информации, пострадавших нет. В то же время к медикам скорой помощи обратились три человека с острой реакцией на стресс.

На месте происшествия работают все соответствующие экстренные и профильные службы. Администрация ТРЦ координирует все дальнейшие действия.



В настоящее время работа ТРЦ временно приостановлена.



Дополнительная информация об обстоятельствах случившегося будет сообщена впоследствии.



После завершения работы профильных служб и получения необходимых разрешений, ТРЦ начнет поэтапное возобновление своей работы.